NOVEL·LA
Rafa Melero, a la llibreria Abacus amb nou thriller
L’escriptor lleidatà i subinspector dels Mossos Rafa Melero va presentar ahir a la llibreria Abacus de Lleida la seua nova novel·la policíaca, Sin indicios criminales (Destino), en un acte acompanyat per la directora de SEGRE, Anna Sàez, i el comissari dels Mossos d’Esquadra a Ponent, Josep Codina. En aquesta nova història negra, Melero s’introdueix en les ombres de Barcelona, quan la ciutat es converteix en tauler de joc de les grans màfies de la droga, en una trama entre els narcopisos i un pare que busca venjar la mort de la seua filla. L’autor ha estat convidat avui al festival BCNegra de Barcelona per participar en una taula redona sobre el fet criminal i la violència com a fenòmens de proximitat.