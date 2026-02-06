MÚSICA
El trio de rap Llengua Morta debuta amb la cançó ‘Nascut entre Lleida i Tarragona’
El trio de rap català Llengua Morta, format per tres joves entorn dels 30 anys: el lleidatà Joan Bergadà (exmembre del grup Bredda i natural de Rocallaura, a l’Urgell), i els germans tarragonins Eduard i Joan Vilalta, de l’Espluga de Francolí, llança avui divendres a totes les plataformes la cançó Nascut entre Lleida i Tarragona, primer avenç del seu disc de debut, Plorant roselles, cantant desastres. El videoclip, dirigit per Samisergi i gravat a l’Espluga de Francolí, s’estrenarà a YouTube a les 12.00 h.
La cançó, que barreja sons orgànics i electrònics i ha estat gravada en un estudi a Alcoletge sota el segell Propaganda pel Fet, actua com a carta de presentació del projecte i marca l’inici d’un àlbum de deu temes propis de rap íntegrament en català.
Llengua Morta naix com una proposta que “combina compromís lingüístic, identitat territorial i exploració sonora dins del rap català”, va explicar Bergadà. “Necessitem dir coses i fer-ho en català”, va afirmar, destacant el poder de l’idioma com a eina reivindicativa en temps “en què la cosa està molt fumuda”. El trio prepara una gira de presentació per Catalunya de cara als propers mesos.