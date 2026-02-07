PATRIMONI
Acords per conservar les esglésies de Gerri de la Sal, Taüll i Barruera
Firma entre el bisbat d’Urgell i Cultura
El departament de Cultura i el bisbat d’Urgell impulsen la conservació del patrimoni romànic amb dos acords de cessió d’ús de les esglésies de Sant Climent de Taüll i Sant Feliu de Barruera, a la Vall de Boí, i l’església-monestir de Santa Maria de Gerri de la Sal, al Pallars Sobirà, per un termini de 60 anys. La firma dels dos convenis vol reforçar el seu compromís amb la protecció del patrimoni cultural català i amb la cooperació institucional amb els ens locals, els consorcis patrimonials i les entitats titulars dels béns per garantir la conservació i transmissió del llegat dels béns.
Les esglésies de Sant Climent de Taüll i Sant Feliu de Barruera són propietat del bisbat i formen part del Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí. El conveni pretén garantir la continuïtat de la celebració del culte catòlic en aquests temples.
L’acord de cessió d’ús permet al consorci continuar exercint les seues funcions de restauració, conservació i manteniment i podrà impulsar noves inversions, així com adherir-se al Programa del 2% Cultural. El consorci assumirà el manteniment ordinari dels edificis i les activitats culturals compatibles amb el caràcter patrimonial i religiós de les esglésies.
El segon acord té com a objectiu garantir la restauració arquitectònica, la conservació i la posada en valor de l’església-monestir de Santa Maria de Gerri de la Sal, també propietat del bisbat de l’Urgell. L’ajuntament de Baix Pallars i l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural assumiran la gestió del bé patrimonial. Es faran les actuacions necessàries per assegurar-ne la preservació.