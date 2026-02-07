MÚSICA
Una cantata multitudinària
Prop de 300 nens i adolescents clausuren la setmana cultural del Conservatori de Lleida. Entrega dels premis del concurs d’interpretació musical
Prop de 300 nens i adolescents d’entre 6 i 18 anys dels cors i l’Orquestra Simfònica del Conservatori Ricard Viñes i Escola Municipal de Música de Lleida es van reunir ahir a l’Auditori Municipal Enric Granados per participar en la cantata La nit del Set, una obra de Ramon Andreu Gené, professor del centre, i dirigida pel mestre d’orquestra Agustí López. La preparació de les veus va anar a càrrec del director dels cors del centre, Robert Faltús, i la professora de llenguatge musical Asun Illa. Així mateix, també es van entregar els premis del concurs d’interpretació musical del centre, tant de música com de cambra com d’interpretació individual.
L’acte va servir de clausura de la 27 Setmana Cultural del Conservatori Ricard Viñes i Escola Municipal de Música de Lleida, que es va celebrar aquesta setmana oferint un ampli repertori d’activitats, tallers, xarrades i concerts entorn de la música. L’objectiu de les propostes era atansar la música i la cultura a la ciutadania i posar en relleu els estudis artístics, a més de permetre que els alumnes trenquessin la dinàmica habitual del centre. Els concerts oferts de diferents sectors i especialitats instrumentals han estat gratuïts i oberts al conjunt de la ciutadania.
El programa, que es va iniciar el dilluns passat 2 de febrer, ha inclòs classes magistrals de piano, trombó, cant, guitarra, trompa, viola, música de cambra i contrabaix, impartides per professionals de reconegut prestigi com Àlex Alguacil, Álvaro González, Jordi Domènech, Pablo Rioja, Hermínia Navarro, Clara Marimon, Anna Puig, Rosalía Gómez o Jonathan Camps. Un dels actes destacats va ser el concert Dones compositores, a càrrec d’alumnes i professorat del centre per posar en relleu les dones compositores a través de la interpretació de les seues obres.