El Govern atorga 585.000 euros per mantenir senders en comarques de muntanya i Aran
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat ha decidit concedir 584.760 euros en la convocatòria de subvencions per a la realització d’actuacions de manteniment de camins no rodats de titularitat municipal a les comarques de muntanya --majoritàriament de Lleida-- i Aran.
Es tracta de subvencions per a accions executades entre el 16 de setembre de 2024 i el 15 de setembre de 2025 i els ajuts beneficien els nou consells comarcals de l’àmbit de muntanya i el Conselh Generau d’Aran, que actuen per delegació o encàrrec de gestió dels municipis --que són els seus titulars--, informen en un comunicat aquest dissabte.
En concret, la més beneficiada és el Alt Urgell amb 81.203 euros, seguida del Pallars Sobirà (79.250 euros), Pallars Jussà (77.497 euros), Berguedà (67.769 euros), Ripollès (56.398 euros), Solsonès (53.391 euros), Garrotxa (49.2510 euros), Aran (44.500 euros), Cerdanya (40.500 euros) i Alta Ribagorça (35.000 euros).
Als territoris de muntanya, la xarxa de camins no rodats és àmplia i els costos de manteniment "molt elevats" i, amb l’esmentada inversió, la Generalitat dona suport per tercer any consecutiu a les actuacions de conservació que es realitzen sobre aquesta xarxa i que promouen les activitats que la utilitzen de forma respectuosa amb el medi natural.
La tipologia de les actuacions subvencionables inclou un ampli ventall que va des de l’estassada i neteja de la vegetació que dificulta el pas pel camí no rodat fins la reposició de murs de pedra seca, passant el manteniment d’elements associats al recorregut --baranes, esglaons, passos-- o la recol·locació de pals indicadors caiguts per causes meteorològiques o vandalisme.