MÚSICA
Bad Bunny, orgull llatí a la Superbowl
El cantant porto-riqueny llança un missatge d’unitat a les Amèriques en el xou del descans del partit, que Trump qualifica de “bufetada als EUA” i “el pitjor de la història”
“¡Qué rico es ser latino!” Amb aquest crit de guerra, Bad Bunny va transformar diumenge (matinada d’ahir a Espanya) l’escenari de la Superbowl de futbol americà –a l’estadi Levi’s de Santa Clara, a San Francisco (California)– en una acolorida oda a Llatinoamèrica, amb una posada en escena carregada de referències al seu Puerto Rico natal, en la qual va reafirmar sobre l’escenari més nord-americà el seu domini absolut de l’herència hispana als Estats Units. “Bona tarda, Califòrnia, el meu nom és Benito Antonio Martínez Ocasio”, es va presentar Bad Bunny, que va comptar amb la col·laboració d’artistes com Lady Gaga i Ricky Martin. El recentment guardonat en els premis Grammy amb un disc íntegrament en espanyol, DeBÍ TiRAR Más FOTOS, va concloure el xou amb un missatge d’unitat, demanant en anglès que “Déu beneeixi Amèrica” i al·ludint als països del nord, centre i sud del continent. L’estadi també va esclatar de joia quan, als acords de NUEVAYoL, Bad Bunny va reaparèixer per entregar simbòlicament un Grammy a un nen, que molts van interpretar com el petit Liam Conejo, detingut recentment per la policia migratòria a Minneapolis.
El concert no va ser del gust del president Donald Trump, que el va qualificar com “un dels pitjors de la història”. “És un afront a la grandesa dels Estats Units i no representa els nostres estàndards d’èxit, creativitat ni excel·lència. Ningú entén ni una paraula del que diu aquest invididu, i el ball és repugnant”, va lamentar. Va afirmar que era “una bufetada” als Estats Units.
D’altra banda, el cantant va tenir un detall amb la plantilla de les oficines centrals a Galícia de Zara, companyia que va elegir per a l’abillament de la seua actuació, regalant-los una samarreta personalitzada.