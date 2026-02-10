PATRIMONI
El Museu de Gerri de la Sal ja figura en el registre de museus de Catalunya
Reconeixement al projecte que va obrir el 2012
El Govern va comunicar ahir la inscripció del Museu de Gerri de la Sal en el Registre de Museus de Catalunya, el catàleg oficial dels museus catalans, un inventari dinàmic i actualitzat, gestionat pel servei de Museus i Protecció de Béns Mobles del departament de Cultura de la Generalitat. Amb aquesta inscripció, el Museu de Gerri de la Sal, al Pallars Sobirà, passa a formar part oficialment del sistema museístic català com a museu monogràfic, amb el número de registre 198, cosa que acredita el compliment dels requisits establerts per la normativa vigent en matèria de pinacoteques.
Així mateix, la inscripció reconeix la qualitat del projecte museístic, el valor patrimonial de les col·leccions i de l’edifici que les acull, així com el compromís del museu amb la preservació del patrimoni, la investigació, la divulgació i el desenvolupament cultural del territori.
El Museu de Gerri de la Sal, de titularitat municipal, va obrir les portes el 2012. S’ubica a l’antic Reial Alfolí de Gerri, un edifici del segle XVIII declarat Bé Cultural d’Interès Nacional, estretament vinculat a la producció i comercialització històrica de la sal.
En aquest sentit, l’equipament està dedicat a la conservació, investigació, interpretació i difusió del conjunt patrimonial de les salines de Gerri –al costat del riu Noguera Pallaresa–, un dels testimonis més singulars del patrimoni industrial i etnològic de Catalunya.
El museu explica el procés tradicional de l’elaboració de la sal de muntanya entre els segles XVIII i XX, així com el seu impacte econòmic, social i cultural a partir d’infraestructures originals, eines, maquinària, fons documentals i recursos audiovisuals.