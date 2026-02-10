MÚSICA
Escolta el nou senzill dels lleidatans Renaldo & Clara, ‘Amb tu podria estar’
La cantant del grup, Clara Viñals, volia que la cançó funcionés com una espècie de "declaració d'amor"
El grup lleidatà Renaldo & Clara va publicar ahir la cançó Amb tu podria estar (Primavera Labels), el primer senzill del seu nou disc que sortirà per complet a la primavera.
La compositora, guitarrista, cantant i líder del grup, Clara Viñals, va explicar que li venia de gust fer “una cançó pop de guitarres, amb una lletra senzilla i directa, sense metàfores, que funcionés com una espècie de declaració d’amor”. El pròxim disc serà el cinquè de la carrera del grup.