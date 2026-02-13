MÚSICA
Magalí Sare obrirà la gira del seu nou disc ‘feminista’ a Lleida
La cantant presentarà ‘Descasades’ el dia 22 a l’Auditori Enric Granados
Des de fa anys, la cantant, compositora i multiinstrumentista barcelonina Magalí Sare (1991) viatja pel món gràcies a la música, amb el costum d’aprendre’s una cançó folklòrica de cada lloc on actua. El 2023, durant una gira per Eslovàquia, va descobrir un cant tradicional d’una núvia que s’acomiadava de la seua terra i de la seua família abans de casar-se. Aquella peça la va commoure profundament i es va convertir en el detonant d’una llarga investigació sobre els cants de comiat de les núvies i el paper del matrimoni en la vida de les dones, des de la península Ibèrica fins a tota la Mediterrània, Europa i Sud-amèrica. D’aquest procés ha nascut ara Descasada, el nou àlbum musical i conceptual de l’artista, en el qual explora el matrimoni no només com a ritual festiu sinó també com a experiència traumàtica, imposada o ambivalent.
La gira de presentació d’aquest àlbum arrancarà precisament a Lleida el diumenge 22 de febrer, amb un concert a l’Auditori Enric Granados. Aquell mateix dia, la revista dominical Lectura de SEGRE publicarà una entrevista a l’artista.
És el tercer treball en solitari de la cantant, també amb una trajectòria discogràfica anterior formant part de la formació a cappella Quartet Mèlt (que el 2015 van guanyar el concurs Oh Happy Day! de TV3) o col·laborant amb Clara Peya i Manel Fortià, entre d’altres.
Un símbol
En aquest àlbum, la cantant explica que el terme descasada, poc habitual als cançoners però present en la tradició oral, “es converteix en un símbol ambivalent: parla de marginació i solitud, però també d’independència, resistència i dignitat”.
“El disc reuneix històries de dones obligades a casar-se, de núvies infantils, de dones abandonades o estigmatitzades, i també de figures que decideixen no casar-se, que viuen la sexualitat fora del matrimoni, que trien l’art, la fe o l’autonomia econòmica com a via de supervivència i afirmació personal”, afegeix.
Descasada és un disc “inevitablement feminista i alhora un treball d’investigació artística i antropològica”, conclou.