CINE
‘El sueño de Aylan’ estrena tràiler i crida l’atenció de festivals
Nominada a millor film i direcció en el Barcelona Indie Filmmakers Festival
El tràiler de la pel·lícula El sueño de Aylan, basada en la novel·la homònima del binefarenc Josan Bailac i rodada íntegrament a la província d’Osca amb actors de la Franja i lleidatans, va sortir a la llum a començaments d’aquesta setmana i ja acumula més de 17.000 reproduccions. “Ha tingut molt bona acollida. Hem intentat que el públic ja pugui intuir les dos parts de la història, perquè el protagonista, Aylan, passa del drama a la felicitat”, explica Bailac. Ambientada a la Toscana de la dècada dels noranta, el film explica la història d’un nen d’11 anys que somia jugar a futbol.
A més, la pel·lícula ha rebut recentment dos nominacions en el Barcelona Indie Filmmakers Festival (Barciff), en les categories de millor pel·lícula i millor director. Aquesta última va per al cineasta Álex Agüera, de qui és el seu llargmetratge debut. “Estem molt il·lusionats, sentim que valida el treball i esforç que hem invertit”, assegura l’autor de la història. “Pot ser que sigui un bon esquer perquè la resta de festivals ens tinguin en compte”, afegeix.
Abans que la pel·lícula es pugui veure en pantalla, “la nostra idea és que recorri diferents concursos durant gairebé un any”, indica Bailac. Entre d’altres, tenen previst presentar-la al Galacticat de Tàrrega o el Festival Internacional de Cine d’Osca, que al juny arriba a la 54a edició. De fet, Bailac i les coproductores del film, Mortadelia i Apocalipsis, estan treballant amb els organitzadors de l’esdeveniment oscenc perquè El sueño de Aylan pugui estrenar-se a la seua programació.
Així mateix, pretenen travessar fronteres i apuntar a festivals estrangers com el de Brooklyn o el de Melbourne. “Una de les condicions per inscriure’s és que la pel·lícula estigui subtitulada a l’anglès, una cosa que vam aconseguir fa poc. Ara volem embarcar-nos en l’aventura de doblar-la a l’italià”, afirma l’escriptor.