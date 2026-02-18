LLIBRE
Reivindiquen la vida i trajectòria cultural de Raimon en una biografia-homenatge
El periodista Miquel Alberola (València, 1958) reivindica el cantautor valencià Raimon i el seu “patrimoni extraordinari” en la biografia Raimon. Aquest jo que jo soc (Ara Llibres), un llibre-homenatge que recorre la vida i trajectòria del cantant de Xàtiva des de la seua infància i fins al final de la seua carrera artística, quan es va retirar dels escenaris el 2017. En la presentació ahir a Barcelona, Alberola va defensar que Raimon “no és el producte d’una operació discogràfica, sinó un esclat sociològic que impregna la societat d’una manera transgeneracional”. L’autor va assegurar que ha volgut “trencar la fotografia en blanc i negre” del cantant, com a cantautor d’una època, i reivindicar-ne l’evolució musical, que s’ha anat enriquint. El cantant va explicar que l’escriptor ha tingut total llibertat per fer el que volgués i que està “molt content” amb el resultat, ja que és un volum que quan el consulta s’hi veu reflectit. Sobre la situació actual, Raimon va comentar que és “bastant fotuda” i es va referir al que li arriba a la societat a través de les xarxes socials, reclamant un esforç de pares i docents.
Pel que fa a la situació política, va lamentar que “estem governats per gent que no ens hauria de governar”.