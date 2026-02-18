EQUIPAMENTS
‘Repensar’ el Museu de Lleida i reforçar-ne el paper territorial
Línies del pla estratègic fins al 2030, amb protagonisme per als visitants
El Museu de Lleida va presentar ahir el seu Pla Estratègic 2026-2030, un document que estableix les directrius que orientaran l’acció d’aquest equipament cultural durant els propers cinc anys amb l’objectiu de reforçar el seu paper com a referent cultural, patrimonial i educatiu de la ciutat i del conjunt de les Terres de Ponent. El Pla Estratègic conjuga de forma equilibrada la posada en valor de les col·leccions més rellevants del museu –tant les arqueològiques com les artístiques– amb la necessitat d’impulsar una programació cultural estable i continuada. En aquest context, la pinacoteca s’ha proposat analitzar, dissenyar i planificar la renovació del conjunt d’espais expositius, establint la base per a la creació d’una nova mostra permanent de forma participativa. Val a recordar que a finals de l’any que ve l’edifici museístic complirà dos dècades, amb el trauma afegit de la remodelació museogràfica obligada que va suposar el litigi de l’art amb Aragó.
D’altra banda, en aquest marc de futur pròxim, els visitants se situaran en el centre de l’experiència museística i es fomentarà la cocreació de projectes amb la ciutadania i amb la resta d’equipaments i xarxes patrimonials de Ponent i del país.
Entre les 92 mesures concretes previstes en aquest document-marc, destaca així mateix el reforç dels vincles amb l’Arxiu Arqueològic de Lleida, de titularitat municipal; el propòsit d’incorporar en plantilla la figura d’un arqueòleg o el desplegament territorial del museu per donar suport als municipis vinculats a les seues col·leccions o amb necessitats en matèria de gestió patrimonial, reforçant així el paper de l’equipament com SAM (Servei d’Atenció Museística) en el context de la demarcació de Lleida.
La directora del Museu de Lleida, la medievalista i museòloga Clara Arbués, va explicar ahir que treballaran per convertir l’equipament en “un museu de referència a Catalunya i un actor clau en el desenvolupament cultural i social de Ponent; un espai social, viu, accessible i significatiu, amb narratives plurals, inclusives i transformadores”. Alhora “promourem la preservació del nostre llegat com a bé comú, la participació ciutadana i el treball en xarxa, actuant en un context de reconeixement de la diversitat”, va afirmar.
Així mateix, una altra de les virtuts del Pla Estratègic és l’èmfasi en el funcionament intern de la institució. El nou full de ruta posa el focus en la millora de la coordinació, el treball en equip i la participació interna, entenent que l’enfortiment organitzatiu és imprescindible per assolir els objectius estratègics plantejats.
El Pla Estratègic 2026-2030 ha estat elaborat a partir d’un procés de treball encapçalat per la nova direcció i l’equip del Museu de Lleida, amb la participació d’un ampli nombre d’agents, entitats i institucions. La redacció ha comportat un any i mig de treball col·lectiu.