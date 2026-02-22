CINE
Animac, amb Oscar inclòs
El francès Ron Dyens, productor de la premiada ‘Flow’, protagonista a Lleida. Classe magistral de la irlandesa Nora Twomey, amb cinc nominacions
A tres setmanes de la nova edició dels Oscars, a Lleida ja se n’ha vist un aquest cap de setmana. Va ser l’estatueta que va guanyar l’any passat la pel·lícula d’animació Flow. El productor de la cinta, el francès Ron Dyens, un dels protagonistes de l’actual edició d’Animac, es va passejar per la Llotja de Lleida amb la flamant estatueta daurada de Hollywood. Divendres, desenes de fans es van fotografiar en un improvisat photocall amb Dyens i el seu Oscar. I ahir, aquest cineasta gal va presentar una de les sessions de curtmetratges centrada en el “triomf de l’animació independent”, que ell tan bé representa amb Flow, que també es va emportar l’any passat un Globus d’Or.
La jornada de dissabte de la Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya va comptar amb una altra protagonista d’aquest gènere, la irlandesa Nora Twomey, Premi Honorífic de l’actual edició d’Animac, que va rebre dijous a la gala inaugural. Twomey va impartir una classe magistral en la qual va compartir amb el públic el seu procés creatiu i la seua manera d’entendre l’animació com a “eina per explicar històries amb profunditat emocional i compromís social”. La directora, guionista i productora del prestigiós segell Cartoon Saloon, que compta amb cinc nominacions als Oscars, va destacar que al llarg de la seua trajectòria “he après més dels errors que dels èxits” i va reivindicar la importància del treball col·lectiu com a base de qualsevol projecte: “Quan tens moments difícils, si treballes amb altres persones, el projecte segueix endavant.”
L’edició número trenta d’Animac abaixarà avui el teló amb una gala de clausura a la Llotja (19.00 h) en la qual s’entregarà el Premi Trajectòria a l’artista digital i gestor cultural basc Montxo Algora.
‘Animanimals’ de cine a la Panera
Animac també es va viure a la Panera amb la directora alemanya Julia Ocker. La seua exposició Hello, Animanimals!, oberta fins al 25 de maig, convida a endinsar-se en l’univers lúdic i reflexiu de la sèrie Animanimals, reconeguda amb un centenar de premis i nominada als Emmy Kids.