EXPOSICIONS
Diàleg artístic entre Viladot i Arranz-Bravo
Lo Pardal d’Agramunt va inaugurar ahir l’exposició I segueix la vida. I segueix el bigoti. Life is not so bad, un diàleg inèdit entre obres de Guillem Viladot (1922-1999) i el pintor barceloní Eduard Arranz-Bravo (1941-2023). La comissària, Anna Llopis, va destacar que, “encara que no es van arribar a conèixer, els dos van trencar motllos i van construir un llenguatge molt propi des d’una pulsió interna de revolta contra la imposició, el dolor i l’opressió”. La mostra, que es podrà visitar fins al 23 de maig, es divideix en diferents qüestions recurrents a les seues obres: el cos, la mort, el sexe, el dolor o la repressió. La delegada de Cultura a Lleida, Montse Parra, i l’alcaldessa, Sílvia Fernández, van participar en la inauguració d’aquesta exposició, que és una col·laboració entre la Fundació Arranz-Bravo i Lo Pardal.