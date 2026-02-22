SEGRE

MÚSICA

L’Orfeó Català conquereix els EUA

Ovació de més de sis minuts al Concert Hall de Los Angeles

Orfeó Català, Cor de Cambra del Palau i Filharmònica de Los Angeles, a la ciutat californiana. - ACN

Orfeó Català, Cor de Cambra del Palau i Filharmònica de Los Angeles, a la ciutat californiana. - ACN

Publicat per
ACN

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

L’Orfeó Català i el Cor de Cambra del Palau de la Música van coronar divendres (matinada d’ahir a Espanya) amb una intensa ovació de més de sis minuts l’estrena de la Missa solemnis de Beethoven, juntament amb la Filharmònica de Los Angeles dirigida per Gustavo Dudamel al Concert Hall de la ciutat californiana. Va ser el debut històric als Estats Units de les dos formacions corals, amb entrades esgotades i més de dos mil persones omplint la platea. El director de l’Orfeó Català, el lleidatà Xavier Puig, va qualificar l’estrena de “molt emocionant”. “El mestre Dudamel va arriscar amb uns tempos molt ràpids, i l’Orfeó va respondre amb seguretat i maduresa”, va afegir Puig.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking