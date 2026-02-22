MÚSICA
L’Orfeó Català conquereix els EUA
Ovació de més de sis minuts al Concert Hall de Los Angeles
L’Orfeó Català i el Cor de Cambra del Palau de la Música van coronar divendres (matinada d’ahir a Espanya) amb una intensa ovació de més de sis minuts l’estrena de la Missa solemnis de Beethoven, juntament amb la Filharmònica de Los Angeles dirigida per Gustavo Dudamel al Concert Hall de la ciutat californiana. Va ser el debut històric als Estats Units de les dos formacions corals, amb entrades esgotades i més de dos mil persones omplint la platea. El director de l’Orfeó Català, el lleidatà Xavier Puig, va qualificar l’estrena de “molt emocionant”. “El mestre Dudamel va arriscar amb uns tempos molt ràpids, i l’Orfeó va respondre amb seguretat i maduresa”, va afegir Puig.