Obres simbòliques a Cervera, ciutat amb mil anys d’història
La capital de la Segarra compta amb una vintena d’escultures a l’entramat urbà de la ciutat, la majoria com a símbol de moments destacats dels seus mil anys d’història, que Cervera commemora durant aquest 2026. Sens dubte, les escultures més antigues són les mènsules que sostenen els balcons de la Paeria, a la plaça Major. Són quinze peces repartides de cinc en cinc sota els tres balcons, que representen personatges del mercat, els cinc sentits i una presó, respectivament. L’edifici data de finals del segle XVII, tot i que les mènsules de la part esquerra es van afegir a l’ampliació del 1786.
Una altra de les escultures més significatives és el Monument a la Generalitat, a la plaça de les Corts Catalanes, a sobre de la muralla. És obra de Josep Maria Subirachs i es va inaugurar el 1982. Consta de quatre blocs de formigó que simbolitzen la senyera, en homenatge al naixement de la Generalitat de Catalunya a Cervera en 1359. L’última incorporació al catàleg escultòric de la capital de la Segarra va ser Inèrcia-Analema, una peça de Marta Pruna i Hamlyn Terry que forma part de la col·lecció del Museu del Blat des del 2025, situada davant de la seua seu al Sindicat. Està composta per tres cares esculpides en tres rodets i un disc solar que assenyala el temps a sobre d’una planxa d’acer, representant el cicle agrícola.
Altres escultures destacades són el Monument als Gegants, l’obra dedicada a la Ciutat Pubilla de la Sardana de 1994 o el monument al pagès de la Segarra, a la rotonda de la Pagesia.