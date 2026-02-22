El parc de Sant Eloi de Tàrrega, museu escultòric a l’aire lliure
La Fira de l’Escultura al Carrer, als 80, va omplir d’art el Reguer
Tàrrega allotja un gran nombre d’escultures als seus espais públics, malgrat que destaca per sobre de tots el parc de Sant Eloi, el principal pulmó verd de la ciutat, amb 17 hectàrees extensió. Gestionat per l’associació Amics de l’Arbre, aquest parc s’ha convertit en un autèntic museu a l’aire lliure. Entre les seues obres més destacades figuren l’escultura dedicada a Nova Tàrrega, instal·lada fa un any amb motiu del 80 aniversari del setmanari del Grup SEGRE; el monument al Mestre Amigó, amb el bust inaugurat el 1923 de l’impulsor del parc; el monument al músic Ramon Carnicer, que incorpora pedres procedents del Teatro Real de Madrid, i el monument a Pompeu Fabra, inaugurat el 2023.
A la capital de l’Urgell també perduren diverses escultures creades en el transcurs de la Fira de l’Escultura al Carrer, un esdeveniment cultural del qual es van celebrar tres edicions el 1983, 1984 i 1986. En total, va reunir més de 80 expositors, entre els quals Jaume Plensa –present aquells tres anys; Antoni Boleda, autor del monument a Lluís Companys al Tarròs; Guillem Viladot i Enric Orobitg. Algunes de les peces que es conserven es poden contemplar a l’entorn del riu Ondara, al Reguer, entre les quals un conjunt d’obres fora del programa oficial que va firmar l’escultor Rufino Mesa.
A Tàrrega també hi ha el monument dels Països Catalans al Pati, del 1981 i obra d’Andreu Alfaro, i un altre en record del títol de Ciutat Gegantera 2009, en l’Hort del Barceloní, obra de l’artista Matilde Grau sota el nom de Bol d’Or.