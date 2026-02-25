El Magnífic Fest 2026 espera arribar als 25.000 assistents amb un circuit previ per cinc municipis del Segrià
Entre març i juny, aquests pobles acolliran propostes culturals que combinaran música, arts escèniques i producte Km0
El Magnífic Fest 2026 preveu assolir els 25.000 assistents, 3.000 persones més que l'edició anterior. El festival celebra el seu cinquè aniversari amb una proposta innovadora que connecta cinc municipis del Segrià a través d'un circuit cultural desplegat entre març i juny. Love of Lesbian, Lori Meyers i Joan Dausà encapçalen el cartell de la cita musical, prevista per als dies 19 i 20 de juny a Lleida.
El promotor del festival, Santi Salvador, ha detallat que Aitona, Torres de Segre, Alfarràs i Torrefarrera acolliran activitats que fusionaran música, arts escèniques, agroturisme i gastronomia de proximitat. Aquesta estratègia busca integrar talent emergent i companyies locals com el Centre de Titelles de Lleida, amb propostes orientades al públic familiar. Salvador ha subratllat que l'objectiu és "donar a conèixer la cultura, la gastronomia i les tradicions de Lleida" al 37% d'assistents que provenen de fora de la demarcació.
Les actuacions començaran el 21 de març a Aitona, coincidint amb la floració i l'activitat de Fruiturisme. El cartell inclourà Roger Torné, Sin Plan, Jan Nieto, Idília, Luna Orleans i No me llames señorita. L'11 d'abril, Torres de Segre acollirà Abril, Xens, Duendes del Parque, Roof Bandits, Monkis i Riner. El 25 d'abril, Alfarràs serà l'escenari de la gran final de la mostra de bandes emergents STELLART, mentre que el 16 de maig Torrefarrera celebrarà la pre-festa oficial del Magnífic.
Programació familiar amb companyies locals
Cada municipi oferirà el "Magnífic en família" en format de vermut cultural, una proposta construïda majoritàriament amb artistes i companyies lleidatanes. La col·laboració amb el Centre de Titelles de Lleida aporta contingut específic per a les arts escèniques familiars, consolidant aquesta línia com a eix de qualitat del festival. Aquesta aposta reforça el compromís amb el talent local i la diversificació de públics.
Cartell internacional i pressupost de gairebé un milió d'euros
El pressupost del Magnífic Fest 2026 arriba als 950.000 euros, una inversió que permet incorporar per segon any consecutiu un nom internacional: The Molotovs. El cartell també inclou Tu Otra Bonita, Svetlana, Éxtasisi, Sobrezero, Kitai, Alison Darwin i Rafa Ariño. Com a novetat, el dijous 18 de juny s'organitzarà una festa de benvinguda gratuïta per als posseïdors d'abonament, que té un cost de 96 euros. Les entrades per un sol dia es poden adquirir a 56 euros.
Salvador ha manifestat que la "internacionalització" del festival és el camí a seguir i que ja tenen projectes "en òrbita" per a futures edicions.