MÚSICA
El Magnífic Fest arrancarà abans en quatre municipis del Segrià
Cites de març a maig a Aitona, Torres de Segre, Alfarràs i Torrefarrera
El Magnífic Fest de Lleida preveu assolir els 25.000 assistents, 3.000 més que l’any passat, en el cinquè aniversari del festival el proper 19 i 20 de juny, que ahir es va presentar de forma oficial amb una gran novetat: s’obrirà al territori amb un circuit cultural previ en cinc municipis del Segrià. Val a recordar que el cartell d’artistes ja es va avançar al novembre amb noms com Love of Lesbian, Joan Dausà, Lori Meyers, The Molotovs i Rafa Ariño.
El portaveu de l’organització, Santi Salvador, va revelar que entre març i juny es desplegaran propostes prèvies que combinaran música, arts escèniques, agroturisme i producte km 0 a Aitona, Torres de Segre, Alfarràs i Torrefarrera. Salvador va remarcar la importància que el festival serveixi per donar a conèixer la cultura, la gastronomia i les tradicions de Lleida al públic que ve de fora. De fet, un 37% dels assistents l’any passat eren de fora de la província. Per això, ara faran un pas més amb cinc cites prèvies al Magnífic Fest per la comarca. La primera, el 21 de març a Aitona, coincidint amb la floració i la campanya Fruiturisme. Actuaran Roger Torné i Sin Plan (de Lleida), Jan Nieto (Mataró), Idília (Barcelona), Luna Orleans (Barcelona) i No Me Llames Señorita (Riudellots de la Selva). L’11 d’abril, a Torres de Segre, serà el torn d’Abril i Xens (Lleida), Duendes del Parque (Barcelona), Roof Bandits (Ripollet), Monkis (Mataró) i Riner (Manresa).
El 25 d’abril, Alfarràs acollirà la final del concurs de bandes emergents Stellart. I el recorregut finalitzarà el 16 de maig a Torrefarrera amb una prefesta oficial del Magnífic.
En cada municipi, el públic gaudirà també del Magnífic en família, amb companyies i artistes de Lleida, al costat d’alguns convidats de fora. Aquesta proposta, que sorgeix de la col·laboració amb el Centre de Titelles de Lleida, consolidarà l’aposta del festival per les arts escèniques familiars.
Altres novetats del Magnífic Fest 2026 –amb un pressupost d’uns 950.000 euros– és que arrancarà el dijous 18 de juny amb una festa de benvinguda, amb accés gratuït amb abonament del cap de setmana.