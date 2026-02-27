EDUCACIÓ
Miki Núñez, amb el menjar sa
El cantant va visitar Lleida i el Pla en un acte de reconeixement a l’empresa Sercodaga. Por la seua aposta pels bons hàbits alimentaris en escoles
El cantant Miki Núñez va visitar ahir Lleida i el Pla d’Urgell en un acte d’homenatge als menjadors escolars que gestiona l’empresa Sercodaga, en el marc del projecte Bo, Sa, d’Aquí, una iniciativa que promou l’alimentació saludable i el consum de productes de proximitat. Va estar a l’institut Manuel de Montsuar i el col·legi Sant Jordi, a la capital del Segrià, i al pavelló del Palau d’Anglesola, que va concentrar alumnes d’una desena de centres educatius del Pla. Núñez va defensar la importància d’inculcar hàbits alimentaris saludables des de la infància i va posar de relleu el consum d’aliments de proximitat i de temporada.
El cantant va assenyalar que l’alimentació ha estat un tema molt present a la seua vida i va destacar la necessitat que els escolars coneguin millor els productes del seu entorn i segueixin una dieta equilibrada. Per la seua part, el president del consell comarcal del Pla d’Urgell, Carles Palau, va subratllar que la prioritat de la institució ha estat garantir una alimentació saludable als menjadors escolars que gestiona directament. El gerent de Sercodaga, Joan Vila, va explicar que la firma treballa en uns quaranta centres del Pla i el Segrià i que gestiona uns 5.000 menús diaris. També va remarcar l’aposta de l’empresa per prioritzar productes propers i de qualitat. La jornada va servir per reivindicar el paper del menjador escolar no només com un servei bàsic per a les famílies, sinó també com un espai educatiu clau per fomentar una alimentació més sana i vinculada al territori.