ESPECTACLE
Teatre i música ompliran els carrers de Gerb a l’última edició del festival De Camp
La població de Gerb, al municipi d’Os de Balaguer, acollirà el 28 de març la segona edició del festival De Camp, que tornarà a transformar els carrers del poble en un gran escenari per al teatre. Nascut el 2025 amb la intenció de portar les arts escèniques fora dels espais convencionals, el festival torna amb un cartell internacional que inclou set propostes artístiques i nou actuacions.
Entre les companyies participants, Alexander Theatre atansarà a Gerb Alex Barti des de Sonderborg (Dinamarca), Anónima Teatro presentarà La Route des de Tressan (França) en dos funcions, la Cia Pau Palaus d’Arbúcies oferirà Embolic, un espectacle de clown de 45 minuts, Jam mostrarà Dragon St., la companyia lleidatana La Baldufa portarà Zeppelin, Toc de Fusta proposarà la instal·lació participativa Arrels i DJ Dirty Brown animarà la jornada. Les entrades, que estan disponibles des d’ahir al web de l’ajuntament de Gerb, són gratuïtes per a nens de 0 a 3 anys, costen 5 euros per als nens de 4 a 12 anys i 8 euros a partir dels 13 anys.
L’edició d’aquest any arrancarà al matí amb una actuació itinerant gratuïta per descobrir el poble de Gerb. A més, s’ha organitzat un dinar popular previ al festival, amb un preu de 14 euros.