L'escriptor David Uclés: “Amb la boina és impossible sortir al carrer a Madrid, no la porto”
Omple el Museu Morera de Lleida per presentar ‘La ciudad de las luces muertas’
“No porto la boina al carrer, amb la boina és impossible sortir al carrer a Madrid”, va confessar l’escriptor David Uclés a la directora de SEGRE, Anna Sàez, en la presentació de la novel·la La ciudad de las luces muertas ahir al Museu Morera, que li havia preguntat per la seua relació amb l’èxit arran de la figura del personatge lleidatà del llibre, el compositor Enric Granados, i del seu amic el pianista Ricard Viñes, que va deixar d’interpretar música alemanya després d’enfonsar un torpede germànic el vaixell en el qual viatjava el primer. “És molt bonic que l’èxit sigui per un treball vocacional. Soc un privilegiat”, va dir. No obstant, va anotar que aquesta popularitat també li ha portat canvis. “Si algú es queda mirant-me no sé si em miren i m’odien, si em miren i m’estimen o si volen lligar”, va dir. Al llibre apareix un altre personatge amb vincles lleidatans, l’escriptor anglès George Orwell (pseudònim d’Eric Blair), que va passar per la ciutat de camí a Barcelona al ser ferit com a brigadista internacional al front d’Osca. “La guerra la vam perdre tots o uns més que altres?”, li va plantejar Sàez parafrasejant la cita de La rebel·lió dels animals (Animal Farm). “Si tingués davant Franco i el seu seguici els diria que ells també van perdre la guerra, i riurien”, va indicar. “Els problemes d’un país no es poden resumir a assolir el poder i mantenir-s’hi, i això és el que van fer els franquistes”, va afegir.
“Lleida em vindria bé per posar-me a escriure per la boira”
“Escric molt bé en ciutats en les quals em sento sol. M’agraden les que tenen pluja i fred, perquè m’animen a quedar-me a casa escrivint. Lleida em vindria bé per posar-me a escriure per la boira”, va dir ahir David Uclés, guanyador de l’últim Premi Nadal per La ciudad de las luces muertas i autor de l’exitosa La península de las casas vacías, en una trobada amb mitjans abans de la presentació oficial del seu últim llibre a la capital de Ponent.
L’acte, conduït per la directora de SEGRE, Anna Sàez, va tenir lloc a la sala d’actes del Museu Morera, amb l’aforament ple i més de 150 assistents, cosa inusual en convocatòries d’aquest tipus a Lleida.
Aquesta era la segona vegada que Uclés visitava la capital de Ponent. L’anterior, el desembre del 2024, va ser per presentar La península de las casas vacías. Potser el record d’aquesta visita hivernal va ser el que el va fer decidir-se ahir per un jersei de llana. “M’esteu estafant amb això de la boira. Com vingui la tercera vegada i no n’hi hagi, no em quedo”, va fer broma avançada la presentació.
“Volia que us quedés la sensació que la protagonista [de La ciudad de las luces muertas] és Barcelona”, va explicar l’autor, que es va referir a la novel·la com a “enciclopèdica” i “visual” per l’intens treball de documentació que té en la base i per la tècnica d’escenes amb què l’ha construït.
“Estic cansat de fer novel·les enciclopèdiques”, va assenyalar, i va avançar que ja té l’estructura del seu pròxim llibre. “M’allunyaré de la màgia però sense anar-me’n al realisme” i “no s’ubicarà en un lloc concret ni els personatges tindran nom”, va anotar. L’escriurà a partir del juliol a Venècia i a Praga, on estarà 6 i 18 mesos a partir de llavors. “Necessito sentir-me sol, allunyat”, va afegir. I passar fred, com si hi hagués la boira de Lleida.
Cultura
David Uclés: “Lleida em vindria bé per posar-me a escriure per la boira”
EDUARDO BAYONA
Cultura
“Les polèmiques em són alienes: jo no m’hi poso, m’hi han ficat”
EDUARDO BAYONA