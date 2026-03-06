CINE
Càsting dilluns a Mequinensa per a un curtmetratge sobre el túnel de Montclar
El 1857, a la serra de Montclar, entre la Noguera i l’Urgell, un grup de presos va excavar un túnel sota la vigilància constant de soldats. Es tracta d’una infraestructura clau per traslladar l’anhelada aigua i culminar la construcció del canal d’Urgell, però en la foscor del túnel no hi ha esperança sinó secrets i desesperació. Aquest és l’argument del curtmetratge El túnel de Montclar, del cineasta i guionista lleidatà Daniel Sarramona, un projecte que està previst que es rodi pròximament a Mequinensa, aprofitant els túnels de les nombroses mines que funcionaven fa anys en aquest municipi del Baix Cinca. En aquest sentit, des del Mequinensa International Film Festival (MIFF) s’ha convocat a través d’Instagram un càsting dilluns vinent per buscar homes d’entre 25 i 65 anys, que interpretaran com a figurants els presoners que van treballar en la construcció del túnel. El curt compta amb el suport de la Fundació Canals d’Urgell, el festival Galacticat i els ajuntaments dels municipis d’Agramunt i Mollerussa.