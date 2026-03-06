EXPOSICIÓ
La complicitat entre dos artistes
Carles Hac Mor i David Ymbernon, al Poesia Lleida a l’IEI
El festival Poesia Lleida, que va arrancar diumenge al Morera amb un record-homenatge a Àngel Jové i als seus amics Benet Rossell i Carles Hac Mor, va seguir amb la seua programació ahir a l’Institut d’Estudis Ilerdencs amb un nou homenatge a aquest últim poeta lleidatà, del qual al gener es van complir deu anys de la seua mort. Així, el polifacètic artista d’Igualada David Ymbernon va presentar l’exposició Diu i no diu precisament perquè no vol dir, fruit de la intensa complicitat que va mantenir durant anys amb Carles Hac Mor. Ymbernon va explicar que “feia temps que em rondava pel cap exhibir tot el que vaig fer en comú amb ell, per mostrar tot allò que vam compartir al llarg dels anys”. El projecte, que es podrà visitar a la Sala Gòtika de l’IEI fins al 25 d’abril, vol ser un compendi de “l’essència de les coses en comú”, des de portades de llibres fins a fotos, vídeos, textos, quadres, notes manuscrites, fulls escrits a màquina i fins i tot alguna obra inèdita.