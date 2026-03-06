FIRA
Els reis s’interessen per art lleidatà a ARCO
Els reis Felip i Letícia van inaugurar ahir de forma oficial la Fira d’Art Contemporani ARCOmadrid 2026 amb un recorregut entre algunes de les 211 galeries de 30 països presents en la seua 45 edició. L’acte va estar marcat pels xiulets de diversos galeristes i artistes contra el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, per l’IVA del 21% al sector de l’art, un 15% més que en països de l’entorn com Itàlia, França o Portugal. Els reis van recórrer diferents estands de galeries i entitats, des de l’espai d’El País amb obra de Miquel Barceló, fins a la galeria Miguel Marcos de Barcelona, on es van interessar per les teles de la lleidatana Teresa Vall Palou. Felip i Letícia també es van aturar a l’estand d’una galeria de Dubai, que va aconseguir finalment enviar els seus quadres malgrat el conflicte amb l’Iran.