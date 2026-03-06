EXPOSICIÓ
Instruments per ‘connectar’ amb Déu, al Museu de Lleida
Exhibeixen una trentena d’objectes medievals amb funció espiritual i simbòlica
Més de cinc segles enrere en el temps, a l’edat mitjana, quan el món audiovisual era una quimera del tot inimaginable, els fidels cristians també tenien els seus vehicles i instruments per viatjar cap al transcendent i per comunicar-se amb Déu. Uns quants es poden veure des d’ahir al Museu de Lleida, en una singular exposició temporal que posa l’accent en la funció espiritual i simbòlica de determinats objectes del patrimoni medieval, convertits avui en peces artístiques. Instruments de l’ànima. Matèria i esperit a la Catalunya medieval, que es podrà visitar fins al 14 de juny, exhibeix gairebé una trentena d’objectes, entre escultures, calzes, hostiaris, reliquiaris, retaules, arquetes, rosaris i fins i tot figuretes i amulets, que habitualment no formen part de l’exposició permanent del Museu de Lleida.
El concepte de l’exposició és original, igual com la producció, com va destacar la directora de l’equipament, Clara Arbués. “És la primera vegada que organitzem una exposició de forma conjunta quatre museus del territori que comptem amb art sacre medieval”, va comentar sobre una mostra produïda al costat del Museu d’Art de Girona, el Museu d’Art Medieval de Vic i el Diocesà i Comarcal de Solsona. Això sí, cada pinacoteca ha triat per a les seues respectives exposicions una trentena de peces del seu propi “fons d’armari”. “També hem après així com treballen altres museus compartint un relat conjunt”, va afegir Arbués.
I el culpable d’aquest relat conjunt i de l’original enfocament de l’exposició és l’historiador de l’art lleidatà Albert Velasco, que ha exercit de comissari de la mateixa juntament amb l’historiador Marc Sureda. Velasco va protagonitzar la visita guiada inaugural, que arranca amb un àmbit dedicat als cinc sentits, amb peces com un portapau (tacte), perquè en la missa els fidels es donessin la pau en una època en què no era costum donar-se la mà; fins a un encenser (olfacte), una campana (oïda), un candeler (vista) i un hostiari (gust). Val a destacar l’exhibició de l’escultura d’alabastre de la Mare de Déu dels Fillols, que en els últims 85 anys només havia sortit de l’església de Sant Llorenç en dos ocasions.