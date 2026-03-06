Mares de Lleida participen a combo mares, un projecte musical de l'Orfeó i la Paeria que les permet empoderar-se i desconnectar
El projecte pilot compta amb 7 dones d’entre 20 i 50 anys originàries de diferents països i sense coneixements musicals que aprenen a tocar en conjunt
Combo mares és un projecte pioner dut a terme per l'Orfeó Lleidatà i al que hi participen mares residents de Lleida. L'objectiu del projecte és reforçar l'empoderament i fer-les desconnectar del seu dia a dia. En total set dones d'entre 20 i 50 anys amb procedència del Marroc, Angola i Romania, sense coneixements musicals, han cursat sessions per interpretar conjuntament diferents cançons en una mostra-concert que tindrà lloc al juny a l’Espai Orfeó.
Es caracteritza per posar la música al centre com a eina de benestar emocional, cura personal i connexió col·lectiva. El projecte el fan en un espai de pràctica musical grupal i compta amb un professor especialitzat en música comunitària i el suport de dues educadores socials de la Paeria. Tant les participants com els professionals que en formen part valoren combo mares com a excel·lent.
El projecte s’adreça específicament a mares, tenint en compte la doble condició de dones i cuidadores que moltes vegades fa que la cura personal els hi queda en segon pla. Per això el projecte posa èmfasi en la importància de posar el benestar de les mares al centre, entenent-lo com un element clau nou només per a la salut individual, sinó també per al benestar de les famílies i de la comunitat en general.