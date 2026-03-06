FESTIVAL
Música i gastronomia a Lagravera Fest al juny
Lagravera Fest 2026 convida a “tornar a connectar amb la terra”, tal com expressa el cartell d’aquest festival que se celebrarà el 6 de juny vinent. La directora general i enòloga d’aquest celler, Pilar Salillas, i el creatiu responsable de la imatge de l’esdeveniment, Hugo Olivera, van presentar ahir la cartelleria del certamen a l’IEI, acompanyats pel seu director, Andreu Vàzquez. Música, activitats familiars i gastronomia seran de nou els eixos de la cinquena edició d’aquesta cita a la Vinya Núria, que el celler d’Alfarràs té just a l’altre costat de la Noguera Ribagorçana, al terme d’Algerri. El cartell musical comptarà amb els grups Habla de Mí en Presente (rumba techno) i els lleidatans La Niña Paracaídas (pop-punk), amb Maria Puigvert al capdavant, a més del DJ Luis le Nuit. Entrada anticipada de 25 euros (inclou copa serigrafiada i una consumició de vi) i menors gratuït.