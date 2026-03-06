MÚSICA
Un piano per ‘escoltar’ el cine espanyol
L’intèrpret lleidatà Manel Martín i el tarragoní Toni Costa, de gira amb un projecte de bandes sonores de pel·lícules. Al juliol tocaran al festival a l’aire lliure més famós de Ginebra
Difondre el patrimoni cultural cinematogràfic espanyol a través de la música de les pel·lícules, interpretada al piano i amb uns arranjaments originals molt singulars, en un ventall estilístic que abraça des de la clàssica al jazz passant per la cançó espanyola, el flamenc o fins i tot el tango. Aquest és l’esperit de l’espectacle Piano per al cinema espanyol, liderat pel pianista lleidatà Manel Martín (1977). Una aventura musical que comparteix juntament amb el pianista de Tortosa Toni Costa, company de promoció fa dos dècades en l’Escola Superior de Música de Catalunya (Esmuc). “Van estrenar aquesta proposta pianística a quatre mans el gener de l’any passat a Ginebra i, des d’aleshores, l’hem presentat en altres ciutats de Suïssa, a París, en diversos punts de l’Estat espanyol i fins i tot a Marràqueix”, va explicar Martín a SEGRE, que aquesta setmana ha tornat uns dies a Lleida. Martín, establert a Barcelona, comparteix la seua faceta artística amb la pedagògica de professor i responsable del departament de piano de l’escola de música de l’Hospitalet de l’Infant.
El pianista, que va recordar el seu pas pel Conservatori de Lleida –aconseguint el primer premi extraordinari l’any 2000–, va mostrar també la seua “il·lusió” per incloure en aquest espectacle un gran pianista i compositor lleidatà com Enric Granados. Es tracta de la seua Dansa espanyola núm. 5, que va formar part de la banda sonora de la pel·lícula Kika (1993), de Pedro Almodóvar.
Almodóvar, ‘protagonista’
De fet, entre els més de vint arranjaments pianístics del projecte, Almodóvar és capital amb temes també de Tod sobre mi madre, Tacones lejanos o Hable con ella. Carlos Saura o Pere Portabella són altres cineastes les pel·lícules dels quals s’evoquen en aquest muntatge a quatre mans entre Martín i Costa; tot i que es tracta d’una proposta musical que ambdós pianistes ofereixen amb dos formats més: com a trio, acompanyats al violoncel pel francès Jean-Baptiste Texier, que formen part de l’OBC; o com a quartet, juntament amb la cantant i artista multidisciplinària lleidatana Sheila López.
El proper 29 de juliol han estat convidats al festival musical a l’aire lliure més important de Ginebra, Les Aubes, que se celebra a una hora única. “Serà una experiència nova, mai no ho he fet abans: un concert especial a les 6 del matí mentre es fa de dia i surt el sol”, va comentar entusiasmat.
Reivindica que Lleida recolzi més “els músics formats aquí”
“M’encantaria tocar a l’Auditori de Lleida”, va afirmar el pianista lleidatà. Un desig que no acaba de veure materialitzat malgrat que a la tardor de 2024 va tancar l’acord per actuar-hi durant la temporada musical de la ciutat. “Només faltava decidir la data”, va assegurar. Tanmateix, des d’aleshores espera, amb “la il·lusió d’algun dia poder presentar aquest projecte internacional davant dels meus, la meua família i els meus amics”. Una família de pes en l’àmbit cultural i esportiu de la ciutat. Fill de Gloria Martín, cantautora, pintora, escriptora...,i germà de Montse Martín, gimnasta olímpica a Barcelona’92 i amb èxits internacionals. “Vaig créixer en un ambient molt artístic”, va recordar somrient. Ara, reivindica que les institucions de Lleida donin més suport “als músics que ens hem format aquí i exportem el nom de Lleida amb èxit per Espanya i Europa”.