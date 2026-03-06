MÚSICA
Primera obra pròpia de l’Espai Orfeó per a nens de fins a 3 anys
L’Espai Orfeó de Lleida estrenarà el 15 de març (10.30 i 11.30 hores) la primera producció pròpia per a nadons i nens de fins a 3 anys. L’espectacle Petits sons de la selva és una proposta del servei educatiu de l’Orfeó que combina música, llum, moviment i estímuls sensorials per fomentar la creativitat i el descobriment, al mateix temps que busca estimular la imaginació i els sentits dels més petits en un entorn acollidor i adaptat a la primera infància.