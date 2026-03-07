ESTRENA
‘Balandrau’ arrasa al cine
El film supera els 76.000 espectadors en dos setmanes. Bona part de les escenes es van gravar al Pirineu de Lleida
La pel·lícula Balandrau, vent salvatge, dirigida pel director català Fernando Trullols, ha superat els 76.000 espectadors en les seues dos primeres setmanes en cines, convertint-se en la millor estrena en català des d’Alcarràs (2022), que va reunir 129.282 espectadors en el seu debut. Segons dades de Comscore facilitades pel departament de Cultura, la història de supervivència d’un grup d’alpinistes atrapats per la neu al Balandrau (Ripollès) ha superat les recents estrenes de títols com Wolfgang (62.675 espectadors), El 47 (69.700) i Casa en flames (46.550).
Estrenada el 20 de febrer passat, la pel·lícula recrea uns fets reals que van tenir lloc fa 25 anys al Pirineu català, quan una tempesta de neu va sorprendre un grup d’amics durant l’ascensió al Balandrau, deixant només un supervivent.
El film va ser rodat en bona part al Pirineu lleidatà, incloent la Vall de Boí i les estacions d’esquí de Boí Taüll, Vallter 2000 i Port Ainé, gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).
Per recrear les seqüències més espectaculars, l’equip va comptar amb la col·laboració d’experts en rescats i dels bombers. Entre els intèrprets destaquen Álvaro Cervantes, Bruna Cusí i Marc Martínez, acompanyats d’Edu Lloveras, Pep Ambrós i altres membres del repartiment.