Carlota Gurt porta la seua literatura a les aules de la Caparrella

Gurt va compartir amb els alumnes part del seu procés creatiu. - INSTITUT CAPARRELLA

L’escriptora Carlota Gurt (Barcelona, 1976), que va rebre recentment el Premi Anagrama de novel·la amb Els erms, una obra que veurà la llum el 25 de març, va visitar aquest dijous l’Institut Caparrella de Lleida dins del programa educatiu Autors a les aules. L’escriptora barcelonina, amb una de les trajectòries narratives més consolidades del panorama literari actual en llengua catalana, va compartir amb els alumnes de Batxillerat Humanístic el seu procés creatiu. La conversa va tenir com a fil conductor la lectura de diversos contes de Cavalcarem tota la nit (2020), una de les obres més destacades de l’autora.

