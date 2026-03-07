RECONEIXEMENT
Un disseny de Mollerussa als premis Goya
El lleidatà Josep Rosell va firmar l’estilisme de l’actriu Jade Oukid. La intèrpret apareix al film ‘Sirat’
Qui li hauria dit a Josep Rosell Santaulària (Mollerussa, 1997) que un dels seus dissenys acabaria a la catifa roja dels Goya 2026, celebrats a Barcelona fa una setmana. Però no només això, sinó que actrius com Rossy de Palma o Susan Sarandon acabarien marxant de la gala amb una de les seues targetes a la bossa.
Va ser la intèrpret Jade Oukid qui va aparèixer als premis Goya vestida de cap a peus amb peces de JRS, la marca personal amb què es presenta aquest dissenyador lleidatà. Tant la capa com el vestit i la bossa que va lluir Oukid durant la gala formen part de la col·lecció Kimyou, una proposta conceptual que Rosell va desenvolupar com a projecte final de carrera. “Aquesta col·lecció va ser el meu treball de final de grau a la universitat i als meus professors els va semblar massa arriscada”, explica el dissenyador. Aquella aposta personal, que en el seu moment va generar dubtes dins de l’àmbit acadèmic, ha acabat trobant el seu lloc a l’aparador més visible del cine espanyol.
Jade Oukid, una de les actrius principals del film Sirat, dirigit per Oliver Laxe –pel·lícula que representarà aquest any Espanya als Oscars i que acumula nombroses nominacions i reconeixements–, va ser qui va escollir finalment Rosell per dissenyar l’estilisme amb què acudiria a la gala. “Vaig contactar amb ella per Instagram i, al principi, em va dir que no assistiria a l’esdeveniment. Més tard va canviar d’opinió i em va comentar que jo estava entre els dissenyadors que estava valorant”, recorda. Finalment, va ser l’elegit, i la resta va sorgir amb naturalitat. “En la prova de vestuari que vam fer abans de la gala, les peces li encaixaven perfectament. Gairebé no vam haver de retocar res; semblava que el disseny estigués fet expressament per a ella”, comenta el de Mollerussa.
La connexió entre l’actriu i el dissenyador no va ser casual. Rosell explica que Kimyou naix d’una investigació personal sobre la reencarnació i les diferents maneres d’entendre la mort en les cultures d’Orient i Occident. La col·lecció combina dramatúrgia, simbolisme i una estètica fosca i estructural que transcendeix la moda convencional per convertir-se en un relat visual. “La pel·lícula Sirat parla precisament d’una transició cap a la mort, així que vaig sentir que la meua col·lecció encaixava i dialogava amb aquesta idea”, afirma. Rosell assenyala que el recorregut que l’ha portat a aquest moment no ha estat un camí de roses. “He remat molt i he fracassat infinites vegades, però no m’he rendit mai”, afirma. Vestir una actriu als premis Goya suposa un pas important dins d’una trajectòria que ha anat construint des de molt jove. “Fer-se un nom en el món de la moda no és gens fàcil. Sempre sents que nades entre taurons, però quan mires enrere entens que cada esforç ha tingut sentit”, destaca l’artista. De vegades les idees que semblen massa arriscades només necessiten trobar l’escenari adequat per revelar-se. I, aquesta vegada, aquest escenari ha estat una catifa roja.