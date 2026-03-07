NOVETAT
Pere Pena presenta la seua primera novel·la en un Morera ple a vessar
El Museu Morera va acollir ahir la presentació de Sota la pell, un arbre, la primera novel·la de l’escriptor i poeta Pere Pena (Seròs, 1962), publicada per Eclecta i que sortirà a la venda dimecres vinent. Durant l’acte, l’autor va conversar amb la directora de SEGRE, Anna Sàez, i amb l’escriptora Teresa Ibarz, abordant els temes centrals de l’obra, que reivindica la paraula i la memòria com a espais de resistència i dignitat.