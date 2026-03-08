MÚSICA
Elegeixen la cerverina Aida Royes per tornar a ‘Eufòria’
La cantant cerverina Aida Royes torna a ser concursant de la quarta edició del talent show Eufòria, de 3Cat, després de convertir-se divendres en la participant expulsada més votada en la gala de relleu. Va obtenir un 35% dels més de 650.000 vots emesos pel públic, mentre que la segona classificada va ser Noa, amb un 26%. Durant el programa, Royes va agrair emocionada la implicació del públic: “El que he sentit aquests dies és increïble. Us he sentit molt a prop, gràcies a tots.” La lleidatana va ser expulsada a la gala 5 i, segons va revelar la setmana passada a SEGRE, “ha estat una experiència brutal, hi tornaria sense pensar-ho”.