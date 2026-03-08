CONCERT
La lleidatana Mercè presenta el seu primer disc a l’Orfeó
L’artista portarà aquest àlbum debut al festival Sónar al juny
L’Espai Orfeó de Lleida va acollir ahir la presentació del primer àlbum de l’artista d’Almenar Mercè, Risc. El disc, llançat a finals de gener, es va poder escoltar per primera vegada en directe en un concert que va inaugurar el tour Show Simulator de la cantant, l’experiència escènica amb què portarà el seu projecte a diferents escenaris, entre els quals el del festival Sónar el 18 de juny que ve a Barcelona. L’actuació a l’Orfeó suposava una cita especialment significativa per a la cantant, que va destacar la il·lusió de poder presentar el seu primer treball a Lleida. “Fa molt temps que planifiquem aquest concert i em feia especial il·lusió que pogués fer-se aquí, a casa meua”, va explicar Mercè. El directe forma part del concepte Show Simulator, un format escènic que fusiona música i elements visuals per crear una experiència immersiva. Sobre l’escenari, Mercè va estar acompanyada per la violinista Elena Nieto i també va interpretar alguns temes inèdits del seu repertori. “És un xou semblant al que portarem al Sónar, malgrat que aquí hi ha un parell de cançons noves i un format més informal”, va assenyalar l’artista. Abans de debutar amb aquest primer àlbum, Mercè ja havia publicat alguns senzills que li van valer la beca Grup Cases de la Música el 2024.