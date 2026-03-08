ESPECTACLES
Titelles contra el càncer infanti a càrrec de Festuc Teatre
Recapta més de 3.800 € amb una representació a Corbins
La companyia lleidatana Festuc Teatre va escenificar ahir a la tarda el seu espectacle de titelles La Llàntia Meravellosa en un Teatre Coliseum de Corbins ple de públic. L’obra narra la història d’una nena que viu amb la voluntat de complir un únic desig: que la seua mare es curi de la malaltia que pateix.
La recaptació obtinguda a través de la venda d’entrades i de donacions a la fila zero va ser de més de 3.800 euros, que es destinaran a la investigació contra el càncer infantil que desenvolupen l’Institut de Recerca de Vall d’Hebron de Barcelona i Afanoc (l’Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya).
“Les entrades van volar tan aviat com les vam posar a la venda fa menys de dos setmanes. Com a companyia, poder ajudar en iniciatives com aquesta és molt gratificant”, explica Pere Pàmpols, director de Festuc Teatre. “Sempre hem tingut un vessant social. Ens sentim molt afortunats de poder viure del teatre gràcies al públic que ens segueix, per la qual cosa no dubtem a ajudar”, afegeix.
De fet, l’acció s’emmarca en el projecte Repte d’En Martí, una iniciativa que pretén visibilitzar la història de Martí Bach, un jove de Benavent de Segrià que va ser diagnosticat de leucèmia fa tres anys. Bach, de 17 anys, relata la seua experiència al llibre La parada de la meua vida (Pagès Editors), que es va poder comprar abans i després de la funció, i els beneficis també aniran a parar a la mateixa causa. L’autor va firmar exemplars a l’acabar l’espectacle i va poder xarrar amb els assistents.