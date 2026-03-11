MÚSICA
Penalba i Gené homenatgen Serrat i la Nova Cançó
La cantautora lleidatana Meritxell Gené i el valencià Borja Penalba emprenen gira amb el seu espectacle D’un temps, d’un país. 30 anys, el seu particular homenatge a la Nova Cançó, amb una dotzena de dates tancades per tota la geografia catalana, entre aquestes un concert a Vallbona de les Monges el 4 d’octubre. Amb aquest projecte, ambdós artistes celebren els 30 anys del concert de Serrat al Palau Sant Jordi d’homenatge als seus companys de la Nova Cançó i a autors i poetes que el van influir. Un concert del qual va sorgir el doble disc Banda Sonora d’un temps, d’un país.