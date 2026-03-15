Moros i Cristians celebren la tradicional Diada Festera
Amb l’homenatge als 17 socis que sumen 25 anys a l’entitat
L’Associació de la Festa de Moros i Cristians de Lleida va celebrar ahir al Mercat del Pla la seua tradicional Diada Festera, una jornada pensada per compartir aquesta tradició amb la ciutadania. Durant el matí, el públic va poder participar en els diferents tallers i exhibicions relacionats amb la festa, com la dansa, percussió, espases i els tradicionals caps d’esquadra. Els més petits també van tenir el seu espai amb activitats i tallers de dibuix. La jornada va continuar amb una calçotada popular i ball a la tarda, en un gran ambient festiu que va reunir socis i visitants.
El moment més emotiu va arribar amb l’acte institucional, en el qual l’entitat va donar la benvinguda a 33 nous socis i va reconèixer 17 membres que celebren 25 anys formant part de l’associació. Amb la Diada, l’Associació de la Festa de Moros i Cristians de Lleida continua reforçant els llaços de la comunitat i atansant la tradició a les noves generacions. El mes de març marca a més l’inici dels preparatius de la festa, que aquest any se celebrarà els dies 16 i 17 de maig.
La Festa de Moros i Cristians de Lleida té antecedents documentats des del 1150 i és una de les celebracions més antigues d’aquest tipus a la Península, vinculades a la conquesta de la ciutat per Ramon Berenguer IV.