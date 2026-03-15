TEATRE
La Passió de Cervera viu una funció de rècord amb més de 800 assistents
En la segona de les sis representacions
Més de 800 persones van omplir ahir a la tarda el Gran Teatre de la Passió de Cervera per disfrutar de la segona representació de la Passió. Es tracta d’una de les millors xifres d’assistència de l’espectacle dels últims anys, amb públic de tot Catalunya i diversos autocars plens.
Aquest increment respon a la bona acollida dels canvis introduïts en edicions anteriors per escurçar la durada de l’obra, de tres hores amb dos pauses de vint minuts. L’objectiu era donar més ritme i arribar a nous públics.
La principal novetat d’aquest any està en l’escenografia, que afectarà l’escena de la Resurrecció, que presenta més efectes de llum i fum per embolicar l’ascensió de Crist. També hi ha cares noves en l’elenc pel que fa als papers de Marta i sant Joan. En total, participen més de 200 persones en cada funció entre intèrprets, figurants i personal tècnic.
La temporada de la Passió es va iniciar el passat dia 7 de març i encara oferirà quatre representacions més els dies 21 i 28 de març i 3 i 11 d’abril. Les entrades es poden comprar a través de la pàgina web del teatre i a taquilla amb preus de 23 euros per al públic general i 19 euros per a majors de 65 anys, titulars del Carnet Jove, famílies nombroses i persones amb discapacitat. A més, es pot completar l’estada a la Segarra amb packs turístics, una oferta per la qual cada vegada aposten més grups.
Amb més de cinc segles de tradició documentada, la Passió de Cervera és considerada la representació teatral més antiga d’Europa. Els seus inicis se situen a l’any 1477 i ha estat reconeguda com a Tresor del Patrimoni Cultural i Immaterial de Catalunya.