Unes Lletres Catalanes d’altura
La renovada Nit de Santa Llúcia torna al MNAC en la 75a gala. El Sant Jordi de novel·la, per al mallorquí Carles Rebassa i el Mercè Rodoreda, per a Marc Artigau, amb arrels a Arbeca
La Nit de les Lletres Catalanes va agafar ahir a la nit el relleu de la Nit de Santa Llúcia en el seu 75 aniversari i es va estrenar com a gala literària a la sala Oval del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), impulsada per Òmnium i l’Institut d’Estudis Catalans (IEC).
La vetllada, conduïda pel cineasta Lluís Danés, va entregar una dotzena de guardons, com el prestigiós premi Sant Jordi de novel·la, que va arribar a la 66a edició i va ser per a l’obra Prometeu de mil maneres, del poeta mallorquí Carles Rebassa.
El 28 guardó Mercè Rodoreda de contes i narracions va ser per a Marc Artigau, escriptor barceloní amb arrels a Arbeca per part de mare –fins i tot autor de Jo era el món, una novel·la inspirada allà–, gràcies a Aquest serà el nostre pou.
El 67 Carles Riba de poesia va ser per a Com les fulles, de Jaume Coll, i es van estrenar el Premi Àngel Guimerà i el premi Lo Somni per a autors novells, que van recalar en Josep R. Cerdà (La segona línia) i Cristina Genebat (Sorra), respectivament.
D’altra banda, el 63 guardó Josep M. Folch i Torres de novel·les per a joves va ser per a Animals que cauen del cel, de Víctor Borràs i Gasch, i el 52 Premi Joaquim Ruyra de literatura juvenil, per a Una veritat, d’Alejandro Palomas.
Com ja s’havia fet públic en els dies previs a la gala, el premi de Comunicació Muriel Casals va ser entregat ex aequo a Clàudia Rius (per La Contracoberta), i Marina Porras i Juliana Canet (per Club Tàndem), pels seus pòdcasts de divulgació literària.
Per la seua part, l’historiador i catedràtic nord-americà Paul Freedman va rebre el 39 premi Internacional Joan B. Cendrós per la seua “dilatada trajectòria dedicada a l’estudi del passat medieval de Catalunya i la seua projecció internacional”.
Quant als reconeixements que van debutar ahir, al tancament d’aquesta edició encara estaven pendents d’atorgar el premi Òmnium a la millor novel·la publicada el 2025, el Montserrat Franquesa de traducció –atorgat per la secció catalana del PEN, associació internacional d’escriptors– i el Premi Vinyeta Ficomic.
Durant la celebració de la gala, Danés va recordar la història de la literatura catalana i del certamen, la primera edició del qual es va celebrar el 1951 en la clandestinitat. No va ser fins al 2008 que la vetllada va canviar de format i va passar de ser uns premis literaris entregats en un sopar a un espectacle creat per ser televisat.