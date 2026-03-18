L’organista Nadal Roig fa vibrar de nou la Catedral
Va actuar ahir al festival de música espiritual De Llums i Tenebres
La Catedral Nova de Lleida va acollir ahir a la nit la tercera actuació del programa del festival de música espiritual De Llums i Tenebres, impulsat per la Fundació Horitzons 2050. Va ser el torn del jove organista Nadal Roig (Mallorca, 2000), que va interpretar un programa centrat en grans mestres de l’orgue en el nou instrument de la Catedral, estrenat a finals del 2024. El recital, titulat Els grans Mestres: compositors i transmissors, va incloure obres de Johann Sebastian Bach, Francisco Correa de Arauxo i Joan Baptista Cabanilles, entre d’altres. Malgrat la seua joventut, Roig ja se situa entre els organistes més prometedors del moment dins del panorama musical català. Format en institucions com la Universität der Künste de Berlín i el Conservatorium van Amsterdam a través del programa Erasmus, actualment aprofundeix en interpretació històrica amb el professor Lorenzo Ghielmi a Milà. Ha rebut classes de reconeguts intèrprets com Andrés Cea Galán i Michel Bouvard, i ha estat guardonat en concursos internacionals. El festival De Llums i Tenebres, que va començar dijous passat, es prolongarà fins aquest diumenge 22 de març amb un últim concert a l’Espai Orfeó, a càrrec de Josep Maria Martí (tiorba) i Johanna Rose (viola d’arc).