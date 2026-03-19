El Poesia Lleida ret homenatge a l’obra poètica de Blai Bonet

Arts escèniques i poesia de Blai Bonet, al Teatre de l’Escorxador. - AMADO FORROLLA

El festival Poesia Lleida va recordar ahir al Teatre de l’Escorxador l’obra poètica de l’escriptor mallorquí Blai Bonet –en el centenari del seu naixement– amb el muntatge El verd també era, a càrrec de la companyia Però Més Coses. L’acció, en col·laboració amb la Institució de les Lletres Catalanes, va servir també per celebrar a Lleida el Dia Mundial de la Poesia. El Cafè del Teatre també tenia previst acollir ahir a la nit una exposició i una projecció del Poesia Lleida.

