Lleida s'acomiada de l'artista Teresa Vall Palou, referent de l'abstracció contemporània catalana
Impulsora de la Fundació Vallpalou, deixa una trajectòria marcada per la investigació plàstica i el mecenatge cultural
Lleida s'ha acomiadat aquest dilluns de la pintora, gravadora i escultora Teresa Vall Palou, que ha mort als 75 anys. El funeral s'ha celebrat aquest matí al tanatori de Lleida després de dos dies de mostres de condol per la pèrdua de l'artista. Vall Palou va desenvolupar una trajectòria de més de tres dècades vinculada a l'abstracció contemporània i va impulsar la Fundació Vallpalou, des d'on va promoure les arts plàstiques i nombroses iniciatives de mecenatge cultural i social.
Va néixer a Lleida el 1951 i es va formar a l'Escola de Belles Arts de Lleida. Vall Palou va bastir una trajectòria artística caracteritzada per la recerca constant de noves formes d'expressió, treballant disciplines diverses com la pintura, el gravat, l'escultura, la ceràmica, les arts gràfiques i la fotografia.
La seva obra va evolucionar a partir de l'observació de la natura i dels processos orgànics, convertits en el fil conductor d'una investigació plàstica sostinguda durant més de 30 anys. L'any 2008 va crear la Fundació Vallpalou amb la voluntat d'acostar l'art contemporani a la ciutadania, afavorir l'intercanvi entre creadors i impulsar activitats culturals. Paral·lelament, també va promoure iniciatives de caràcter social i de suport a diferents projectes culturals.