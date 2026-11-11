CERTAMEN
Un investigador submarí de premi
El Festival Internacional de Cinema de Reus Memorimage distingeix la trajectòria del lleidatà Josep Maria Castellví. Pels seus llibres i documentals de patrimoni històric submergit
El Festival Internacional de Cinema de Reus Memorimage va atorgar el cap de setmana passat el Premi d’Honor d’aquest any al submarinista lleidatà Josep Maria Castellví per la seua àmplia trajectòria d’investigació i documentació del patrimoni històric submergit, sobretot, en les aigües de la Mediterrània davant les costes catalanes. El reconeixement el va agafar per sorpresa “perquè en aquesta edició del festival no m’havia presentat!”, va exclamar a SEGRE amb satisfacció. I és que aquest certamen de cine de memòria, centrat en l’exhibició de pel·lícules i produccions audiovisuals que utilitzen també imatges d’arxiu, ja va distingir amb premis en anys anteriors diversos documentals submarins de l’historiador naval i documentalista subaquàtic lleidatà.
Així, a l’edició del 2023 Castellví va guanyar el premi MemoriReus, la secció audiovisual dedicada a pel·lícules rodades o vinculades a les comarques de Tarragona, amb el documental Perseguint el Granuja, en el qual el submarinista lleidatà va treure a la llum la història d’un avió de la II Guerra Mundial enfonsat a prop de la Punta de la Mora, entre Tarragona i Altafulla. Després d’anys d’investigacions en arxius militars de diversos països –tasca en la qual va col·laborar l’historiador tarragoní Alfons Tejero–, Castellví no només va aconseguir identificar les restes d’aquest bombarder alemany sinó que fins i tot va revelar la identitat dels pilots, el rastre dels quals va perseguir fins a les seues tombes en un cementiri de Berlín.
El festival de cine de Reus també va premiar a Castellví en l’edició de l’any passat, en la qual va estrenar el documental Naufragis, bussos i homes rana, la història oculta darrere dels desmantellaments de vaixells als anys 50 i 60 del segle passat. L’escassetat de ferralla durant aquelles dècades va provocar que l’extracció de metall dels naufragis a la costa catalana es convertís per a alguns en un modus vivendi, sent l’Ebre un lloc de referència d’aquest negoci, en el qual treballaven de forma molt precària bussejadors i homes granota. L’historiador naval lleidatà va rebre el MemoriReus pel millor ús d’imatges d’arxiu i també el premi Cinema-Rescat al millor treball de documentació i investigació.
La 21 edició del Memorimage va culminar dissabte en una gala al Teatre Bartrina de Reus en la qual es va atorgar el Premi Ciutat de Reus a la pel·lícula Khartoum, un film codirigit per quatre sudanesos i un britànic que retrata la realitat del Sudan abans i després de la guerra civil que va assolar aquest país africà, un conflicte que habitualment queda fora del focus mediàtic. Pel festival van passar més de 1.100 espectadors.