POESIA
El poeta Txema Martínez, al Teatre de l’Escorxador
El poeta Txema Martínez va celebrar ahir el seu 54 aniversari de la millor manera: llegint alguns dels seus nous poemes a la sala 2 del Teatre de l’Escorxador de Lleida, en la segona cita de tardor del cicle Vespres en vers, acompanyat a la guitarra pel músic Albert Oliva. En el recital, titulat Perquè el silenci és quan no s’acaba, Martínez va revelar fragments del seu pròxim poemari, encara sense títol, un projecte en el qual ha abordat el repte d’escriure mil versos sense interrupció.
Com va explicar en una entrevista a SEGRE publicada diumenge passat, el poeta lleidatà aposta “sempre per emprendre nous reptes. Un poeta no pot repetir-se, és molt avorrit. Intento fer passos endavant, buscar nous desafiaments literaris, i aquest és majúscul”. El poemari està gairebé acabat, en fase de correcció, i podria publicar-se el proper 2027.