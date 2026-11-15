MÚSICA
La corda més clàssica, a ritme de jazz
‘Fusió’ d’Algans Jazz Trio i l’Orquestra de Cambra de la Catalunya Interior, diumenge vinent a l’Auditori de Lleida. Interpretaran ‘African suite’, del sud-africà Abdullah Ibrahim
El pianista, compositor i professor musical de Cervera Jordi Castellà va descobrir l’any passat una suite molt singular del músic i compositor de jazz sud-africà Abdullah Ibrahim, que va gravar el 1998 amb arranjaments del músic suissonord-americà Daniel Schnyder, en un format de trio jazzístic de piano, contrabaix i bateria i una orquestra de cambra de corda. Immediatament se li va acudir que aquella especial i molt melòdica African suite seria perfecta perquè la interpretés l’Orquestra de Cambra de la Catalunya Interior (OCCI), la formació que va fundar el 2018 per connectar als estudiants de conservatoris i escoles de música amb l’entorn de les orquestres professionals i per desenvolupar projectes musicals de qualitat a les comarques del centre de Catalunya, més allunyades de Barcelona o Lleida. A més, va comptar ràpidament amb la complicitat de l’Algans Jazz Trio, format pel guitarrista empordanès Xavier Algans, el contrabaixista terrassenc Pepo Domènech i el bateria de Guissona Ricard Grau. Ambdós formacions es fusionaran a l’escenari de l’Auditori Enric Granados de Lleida diumenge vinent (19.00 h) per interpretar aquesta African suite en el marc del festival Jazztardor.
El bateria lleidatà va recordar que van estrenar aquesta col·laboració amb l’orquestra de corda fa un any a Cervera, però “ara tindrà un sentiment afegit d’homenatge al músic sud-africà”, que va morir el juny passat als 91 anys.
El pianista, saxofonista, violoncel·lista, flautista, cantant i compositor sud-africà, conegut des dels anys 60 en el món del jazz com Dollar Brand –el seu primer disc europeu, el 1964, va ser apadrinat pel mateix Duke Ellington–, va desenvolupar una àmplia carrera internacional, sobretot als Estats Units, abans de tornar a finals dels 70 i principis dels 80 a Sud-àfrica, on es va convertir a l’Islam i va canviar el seu nom pel d’Abdullah Ibrahim. Grau va remarcar també la seua faceta reivindicativa en contra de l’apartheid que va patir la població negra del país, i la seua relació amb el líder Nelson Mandela.
El músic lleidatà va prometre una vetllada musical “molt bonica, una trobada entre un trio de veterans del jazz i la saba nova de joves integrants de l’orquestra, amb ganes d’aprendre els uns dels altres”.