EXPOSICIÓ
Sonia Alins, més espiritual i onírica
L’artista lleidatana exhibeix a l’Espai Cavallers les obres d’‘Ingràvida fe’, la seua segona gran mostra individual a la ciutat des del 2019. Figures que són “un bàlsam davant l’actual món violent”
Gairebé vuit anys han passat des d’aquella primera exposició individual a Lleida de la il·lustradora Sonia Alins. L’artista va presentar el febrer del 2019 a l’Espai Cavallers els seus Emergent dreams, uns somnis protagonitzats per aquells singulars collages superposats de la sèrie Dones d’aigua, que des de fa més d’una dècada han donat a conèixer la lleidatana per mig món. Encara que des d’aleshores ha participat en nombroses accions i mostres col·lectives a la ciutat, la seua intensa tasca d’il·lustradora no li havia permès fins ara trobar el temps necessari per poder abordar una nova mostra individual.
Alins va tornar divendres a la galeria lleidatana, més espiritual i onírica que mai, per presentar una nova proposta, batejada amb tota la intenció com Ingràvida fe, amb més d’una quarantena d’obres inèdites de diversos formats, en les quals el misticisme i la poesia es conjuguen per donar forma a universos surreals.
En aquesta exposició, que es podrà visitar fins al 31 de desembre, Alins recupera un element màgic de la seua època d’estudiant de Belles Arts a la Universitat de Salamanca: les cartes del tarot. “Un professor, Miguel Ángel Pacheco, em va regalar una baralla amb la idea d’inspirar-me en aquelles figures tan singulars i estimular la meua creativitat”, va recordar l’artista lleidatana.
Val a destacar que Pacheco compta en el seu historial amb dos Premios Nacionales, de literatura infantil i juvenil i il·lustració, i va ser el creador gràfic dels electroduendes, ninots del famós programa de TVE als anys 80 La bola de cristal.
Per això, una part destacada de les noves obres d’Alins remeten al tarotisme, els horòscops, l’endevinació... “m’obren portes espirituals i m’inspiren històries que després plasmo en les meues il·lustracions”, va comentar. És la Ingràvida fe de l’artista, entesa com a símbol de fortalesa fèrria, però també com la confiança profunda en una interpretació espiritual de la realitat, que fa visible el que és invisible a través d’unes imatges de caràcter oníric i poètic. “Són figures femenines ingràvides, a l’estil de la sèrie de Dones d’aigua, però en aquest cas que floten en un món espiritual”, va explicar Alins sobre el seu nou exercici artístic, que l’ha portat una vegada més a mirar cap al seu interior.
“A la vida sempre he buscat la introspecció, la pau, l’equilibri en l’existència amb una mateixa, estar bé amb tothom. I en aquesta exposició represento el que sento, aquesta relaxació i connexió amb el cosmos”, va assegurar la il·lustradora, abans de confessar que “per a mi, aquest treball ha estat com un bàlsam davant tanta crueltat en aquest món actual cada vegada més violent”. En aquest sentit, es va mostrar convençuda que “en la nostra vida hi ha d’haver alguna cosa més espiritual”.
“Crear és com tenir fe”
Amb aquesta exposició, Alins posa el colofó a uns últims mesos d’intensa tasca creativa. L’any passat va il·lustrar una biografia sobre Ricard Viñes per al públic infantil i juvenil, els originals de la qual va exhibir fins diumenge passat al Cafè del Teatre. També va crear els cartells de l’última edició del Raimat Arts Festival i del 25 aniversari de Lleida TV. I el setembre passat, les seues famoses Dones d’aigua es van projectar durant tot un dia ni més ni menys que en una de les pantalles de Times Square, a Nova York. “M’encanta crear, és com tenir fe”, va assegurar l’artista.