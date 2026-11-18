PATRIMONI
Desmuntant el MNAC
Els tècnics desinstal·len els plafons amb les pintures profanes de Sixena per al trasllat al monestir. El museu adverteix que la conservació d’aquestes és “molt diferent” de les de la Sala Capitular
Una vintena de tècnics del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), d’experts en restauració designats pel Govern d’Aragó i de l’empresa especialitzada SIT, van procedir durant tot el matí d’ahir al desmuntatge de les pintures profanes del monestir de Sixena, que des del 1995 s’exhibien a la sala 17 d’art medieval de la pinacoteca barcelonina. Aquest fris ornamental, que estava en dipòsit, va arribar a Barcelona el 1960 després de l’arrencament a l’edifici oscenc –llavors a la diòcesi de Lleida– perquè no es perdés.
Això sí, per al director general de Cultura del Govern aragonès, Pedro Olloqui, que va viatjar a Barcelona per poder seguir al detall l’operació –a porta tancada–, aquest treball va ser com “una prova pilot” per al “futur” trasllat de les pintures de la Sala Capitular. El president del MNAC, Joan Oliveras, i el director del museu, Pepe Serra, van rebre el polític aragonès encara que no li van concedir la foto de la trobada. En un comunicat, el MNAC va reiterar que aquestes pintures presenten “unes característiques de conservació substancialment diferents de les de la Sala Capitular”, que la majoria d’experts internacionals en restauració considera que no poden tocar-se del museu sense perill de danys irreparables atesa la fragilitat dels fragments pictòrics conservats.
En aquest sentit, el museu va recordar que les pintures profanes “no van patir danys pel foc” de l’incendi que va arrasar el monestir al principi de la Guerra Civil. “El seu estat de conservació no requereix tractaments previs complexos de consolidació i es troben muntades sobre suports independents, plans i rígids, de manera que, per a la desinstal·lació, no són necessàries operacions de divisió, tall o serrat.”
Val a recordar que, fa tot just uns dies, Serra no va assegurar sobre les pintures de la Sala Capitular que el MNAC “no té capacitat, ni recomana” el trasllat, d’acord amb tots els informes que posseeix, entre els quals el de l’ICROM, l’institut de referència al món, i va insistir en el fet que retirar-les “genera un risc de destrucció tan alt que desaconsella l’operació”. Olloqui, en canvi, va afirmar ahir que el trasllat és “viable”, després d’una sentència judicial que va deixar “tancat” el cas. “Entenc el dol per la pèrdua, però no entenc la construcció d’un conflicte pel compliment de la sentència”, va afegir el mandatari aragonès.