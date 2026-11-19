NOVEL·LA
Martí Gironell
L’escriptor Martí Gironell (Besalú, 1971) torna a la novel·la històrica amb Malaveïna (Columna, en castellà a Destino), en aquesta ocasió ambientada als jardins del castell de Peralada i amb la figura mítica d’una remeiera, les antigues curanderes símbol de resistència, saviesa i llibertat femenina, però tan perseguides en una societat que les identificava com a bruixes. Gironell, que ahir va presentar la novel·la a la llibreria Caselles de Lleida, va atendre unes hores abans SEGRE.
El seu anterior viatge literari el va portar a Montserrat amb ‘La muntanya màgica’, el 2024. Com va triar ara aquesta nova destinació a l’Empordà?
Més que buscar personatges o llocs, el que més em mou a l’hora d’escriure és la curiositat. Molts anys enrere em van cridar l’atenció els enormes jardins del castell de Perelada. Em preguntava com es van crear, qui els va dissenyar, amb quina finalitat... I fa una dècada, el llavors director del museu del castell, Jaume Barrachina, m’ho va explicar: a mitjans del segle XIX, els comtes de Peralada, després de tornar d’una estada a París, van somiar convertir els terrenys de Lo Bosc del Comte en uns grans jardins connectats amb el castell, no només per una qüestió estètica, sinó també com un espai d’art, música, teatre i cultura.
Allò li va encendre l’espurna, va ser el detonant de la novel·la?
Vaig trobar fascinant aquella història. Molta gent coneix el castell, el casino, el festival de música d’estiu..., però la història dels jardins no ens l’havien explicat mai. A més, al començar a investigar, vaig topar amb una de les finques en les quals el grup Peralada elabora vi: Malaveïna, a uns 5 quilòmetres del castell, a Garriguella. I no només això. També existeix la llegenda del personatge associat amb aquest nom en aquella època.
Història real o llegendària?
Era una suposada curandera, molt malcarada i malvista pels veïns, però a la qual tothom acabava acudint pels seus eficients mètodes sanatoris. Per això també he volgut introduir-me en aquell món de les remeieres, dones sàvies que elaboraven remeis naturals fruit de l’experiència, l’observació i la transmissió oral. En definitiva, també dones que eren lliures, no obeïen a les convencions socials d’aquells temps, i per això moltes vegades les acusaven de bruixes i de pactar amb el diable i burlar-se de la mort en una societat ignorant, de creences desenraonades abonades per les autoritats eclesiàstiques i polítiques.
Com fusiona història i llegenda en la trama de la novel·la?
El llibre arranca amb una escena molt potent i amb les dones protagonistes: Alba, la filla dels masovers dels Peralada, està patint un part complicat i van a la recerca de la Malaveïna per tal d’ajudar-los a donar a llum l’Aurora. L’Alba s’havia enamorat del fill del comte, per això a un l’envien a París i l’altra cau en desgràcia. Al final, Malaveïna s’encarregarà de la petita Aurora, així com de transmetre-li tots els seus coneixements ancestrals.
La història reflecteix dos maneres diferents d’entendre la natura.
És un dels grans conflictes de la novel·la: confrontar la natura, la cultura, la llibertat i l’ordre. Mentre que, d’una banda, el comte va dissenyar uns jardins per controlar la natura, per ordenar el que és salvatge, per convertir-los en un referent cultural del país, Malaveïna, de l’altra, entrava al bosc per escoltar-lo, entendre’l, per aprendre a través de la natura a ser més rica en coneixement.